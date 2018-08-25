الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: الرئيس وجه باتساق ميكنة مشروع التأمين الصحى مع خطط الدولة السبت، 25 أغسطس 2018 06:30 م السفير بسام راضى كتب محمد الجالى إضافة تعليق قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه باتساق عملية ميكنة المشروع القومي للتأمين الصحي مع خطط ميكنة مؤسسات الدولة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسي يوجه باستمرار منظومة إنهاء قوائم انتظار المرضى 3 سنوات قادمة السفير بسام راضى الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومي للتأمين الصحي النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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