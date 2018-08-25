بسام راضى: الرئيس وجه باتساق ميكنة مشروع التأمين الصحى مع خطط الدولة

كتب محمد الجالى

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه باتساق عملية ميكنة المشروع القومي للتأمين الصحي مع خطط ميكنة مؤسسات الدولة.