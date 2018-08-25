انتهاء توصيل الانترنت لـ141 مدرسة ثانوى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، الانتهاء من توصيل كابلات الانترنت فائق السرعة لعدد 141 مدرسة ثانوى عام بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك فى اطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد.

والجدير بالذكر أن المحافظ عقد سلسلة اجتماعات على مدارس الشهرين الماضين مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لعمل التنسيق الكامل ولضمان تنفيذ المسارات الخارجية الخاصة بشبكة الانترنت وكذلك انهاء استخراج التراخيص والبدء فى اعمال الحفر.

وكان المحافظ قد أعد جدولاً زمنيًا للتنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وممثلى شركة الاتصالات لتسهيل تصاريح الحفر والتراخيص لضمان تيسير العمل بدقة وسرعة.

مؤكدا على نجاح تجربة محافظة القليوبية فى هذا المشروع، مشيرا إلى كونها من اوائل محافظات الجمهورية فى الانتهاء من تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى مدى حرص الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكافة عناصرها من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة او الابنية التعليمية والمعدات وكذلك المستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم بالمحافظة لبناء وطن قوى يعتمد على عقول ابنائه فى صنع حضاراتهم.