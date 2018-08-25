انتشال جثة شاب غرق أثناء استحمامه بشاطئ دمياط الجديدة

دمياط - عبده عبد البارى

نجح رجال الإنقاذ صباح اليوم، فى انتشال جثة شاب غرق أمس الجمعة أثناء استحمامه بشاطئ دمياط الجديدة.

وكان تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة، إخطارا من شرطة النجدة بغرق شاب بشاطئ مدينة دمياط الجديدة، ولم يتم العثور عليه وتمكن رجال الإنقاذ صباح اليوم من انتشال جثته من المياه.

وعلى الفور انتقلت سيارة الاسعاف وتم نقل الغريق ويدعى " احمد ربيع الشريف " ومقيم بقرية المحمدية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط جثة هامدة إدعاء غرق.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى قسم شرطة ددمياط الجديدة.