"اليوم السابع" يكشف تفاصيل جديدة بمخطط 31 أغسطس فى عدد الغد

تحت عنوان "شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الأحد، تفاصيل جديدة فى مخطط 31 أغسطس الإخوانى والدور الخفى لمكتب عزمى بشارة الذى شهد صياغة مبادرة معصوم مرزوق بحضور قيادات الجماعة الإرهابية"، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.



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مكتب عزمى بشارة بتركيا يشهد صياغة مبادرة "مرزوق" بحضور قيادات "الجماعة".. «شلة معصوم » وتفاصيل مخطط 31 أغسطس.. قيادات «الإخوان » بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة إلى مظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير الحكومة تستعد لـ"المدارس".. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث استعدادات تطبيق المناهج الجديدة.. و"شوقى": النظام التعليمى الجديد فى مرحلة رياض الأطفال سيستفيد منه 2.5 مليون تلميذ



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