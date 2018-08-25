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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بخطف طفل الشروق

السبت، 25 أغسطس 2018 07:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بخطف طفل الشروق خطف - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تنظر محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار لطيف سليمان، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بخطف "طفل الشروق".

 

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

 

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم .

 

ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وقد أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية نظير إطلاق سراحه.


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طفل الشروق

المتهمين بخطف طفل الشروق

محكمة شمال القاهرة

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