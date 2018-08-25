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النيابة تطلب التحريات حول اتهام عامل بقتل صاحب محل فى خصومة ثأرية بأطفيح

السبت، 25 أغسطس 2018 03:30 ص
النيابة تطلب التحريات حول اتهام عامل بقتل صاحب محل فى خصومة ثأرية بأطفيح أرشيفيه
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل بقتل صاحب محل بسبب خصومة ثأرية بمنطقة أطفيح، واستعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل صاحب محل في العقد السادس من عمره نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى أطفيح، وبإجراء التحريات تبين أن عاملا وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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