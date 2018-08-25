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القبض على 5عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 25 أغسطس 2018 07:50 م
القبض على 5عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حبس -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالإشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء  بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ع.م"18 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمود.د.د"22 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "رمضان.م.ع"21 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "رجب.ع.س"29 عاما عاطل ومقيم كرموز الاسكندرية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "محمد.ط.ال"27 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

 

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس ، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات

 

 

 


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