العربية: مليشيا الحوثى باليمن تغرى الصغار للقتال مقابل 70 دولارا شهريا

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ذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت، أن ميلشيات الحوثى تغرى صغار السن بالمال ومن ثم الدفع بهم إلى جهات القتال واستغلال حماسهم لتنفيذ أجندتها فى المحافظات اليمنية، لافتة إلى أن هذه الاغراءات زادت من مآسى الأهالى.

وأوضحت القناة أن المليشيات الإنقلابية تغرى صغار السن للقتال بصفوفها مقابل 70 دولارا شهريا لكل منهم.

وكانت مصادر أمن يمنية قالت فى وقت سابق إن مليشيا الحوثى استقطبت مطلع العالم الجارى أكثر من 10 آلاف شاب من خريجى الثانوية العامة، عن طريق إغرائهم بالمال وإلحاقهم بالكليات العسكرية والأمنية الخاضعة لها، ولا تكشف هذه المليشيات لهؤلاء الشباب عن نواياها، ليجدوا أنفسهم وقد زج بهم فى جبهات القتال خلافا لوعودها.