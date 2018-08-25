video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

السبت، 25 أغسطس 2018 09:27 م
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت وزيرة الصحة والسكان،الدكتورة هالة زايد، موافقة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، على الطلب المقدم من الوزارة بزيادة أعداد أطباء الحجر الصحى المسافرين على متن طائرات مصر للطيران، لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج المصريين القادمين من الأراضى المقدسة تخفيفا على الحجاج ولسرعة إنهاء الإجراءات لمنع تكدسهم بصالات الوصول.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن أعداد أطباء الحجر الصحى تم زيادتهم للسفر على متن طائرات مصر للطيران للرحالات القادمة من السعودية بنحو 50% من الرحلات، مقارنة بالأعوام الماضية والتى كان مسموح لهم بالسفر بنسبة 14% فقط من الرحالات، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيساهم فى سرعة إنهاء الإجراءات الوقائية والتى من ضمنها ملء الكارت الصحى للحجاج.

وأوضح "عيد" أن "الكارت الصحى" يحتوى على اسم الحاج رباعى، وعنوانه وبياناته الشخصية بالتفصيل، والذى من خلاله يتم متابعة الحاج لمدة أسبوعين عقب وصوله فى محل إقامته من خلال فريق الطب الوقائى بكافة المديريات حيث يتم تحويل أى مريض قد يظهر عليه أى أعراض مرضية أو من المخالطين له لأقرب مستشفى، مشيراً إلى أنه تم ميكنة كافة غرف الحجر الصحى بالمطارات لإرسال كافة بيانات الحجاج الكترونياً إلى الفرق الوقائية بالمديريات لمتابعة الحجاج.

وكشف "عيد" أن الوزارة تواصلت مع اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، للموافقة على توزيع الكارت الصحى للحجاج العائدين من السعودية على متن "الطيران السعودى"، حيث وافق ورحب بالمقترح تيسيراً على الحجاج ومنع التكدس فى صالات الوصول، لافتاً إلى أن الوزارة وردت 20 ألف كارت صحى لتوزيعهم على الطيران السعودى.

وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدد 10510 حجاج وصلوا من جدة والمدينة برحلات الحج السريع إلى مطارات القاهرة وبرج العرب وسوهاج وأسيوط، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 اغسطس 2018، مشيراً إلى أنه من المنتظر استقبال باقى حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة اعتبارا من يوم 27 اغسطس 2018.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توجيهات رئاسية للارتقاء بمنظومة الصحة.. السيسى يوجه بإنهاء الاستعدادات لمشروع التأمين الصحى الشامل.. وزيادة إنتاج ألبان الأطفال المحلية وتوفير الأدوية.. واستمرار منظومة إنهاء قوائم انتظار المرضى 3 سنوات قادمة

الصحة

الحجر الصحى

المطارات




لا تفوتك
أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة