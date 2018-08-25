الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

أعلنت وزيرة الصحة والسكان،الدكتورة هالة زايد، موافقة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، على الطلب المقدم من الوزارة بزيادة أعداد أطباء الحجر الصحى المسافرين على متن طائرات مصر للطيران، لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج المصريين القادمين من الأراضى المقدسة تخفيفا على الحجاج ولسرعة إنهاء الإجراءات لمنع تكدسهم بصالات الوصول.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن أعداد أطباء الحجر الصحى تم زيادتهم للسفر على متن طائرات مصر للطيران للرحالات القادمة من السعودية بنحو 50% من الرحلات، مقارنة بالأعوام الماضية والتى كان مسموح لهم بالسفر بنسبة 14% فقط من الرحالات، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيساهم فى سرعة إنهاء الإجراءات الوقائية والتى من ضمنها ملء الكارت الصحى للحجاج.

وأوضح "عيد" أن "الكارت الصحى" يحتوى على اسم الحاج رباعى، وعنوانه وبياناته الشخصية بالتفصيل، والذى من خلاله يتم متابعة الحاج لمدة أسبوعين عقب وصوله فى محل إقامته من خلال فريق الطب الوقائى بكافة المديريات حيث يتم تحويل أى مريض قد يظهر عليه أى أعراض مرضية أو من المخالطين له لأقرب مستشفى، مشيراً إلى أنه تم ميكنة كافة غرف الحجر الصحى بالمطارات لإرسال كافة بيانات الحجاج الكترونياً إلى الفرق الوقائية بالمديريات لمتابعة الحجاج.

وكشف "عيد" أن الوزارة تواصلت مع اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، للموافقة على توزيع الكارت الصحى للحجاج العائدين من السعودية على متن "الطيران السعودى"، حيث وافق ورحب بالمقترح تيسيراً على الحجاج ومنع التكدس فى صالات الوصول، لافتاً إلى أن الوزارة وردت 20 ألف كارت صحى لتوزيعهم على الطيران السعودى.

وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدد 10510 حجاج وصلوا من جدة والمدينة برحلات الحج السريع إلى مطارات القاهرة وبرج العرب وسوهاج وأسيوط، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 اغسطس 2018، مشيراً إلى أنه من المنتظر استقبال باقى حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة اعتبارا من يوم 27 اغسطس 2018.