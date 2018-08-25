video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تعلن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 48

السبت، 25 أغسطس 2018 10:09 م
الصحة تعلن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 48 الحج،ارشيفية
مكة المكرمة محمود عبد الراضى - وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 48 حالة.

وأشار الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج أن المتوفين هم الحاجة نبوية السيد ابراهيم سالم، 43 عاما، من محافظة الجيزة، والحاجة رئيفة محمد عثمان زغلف، 78 عاما، من محافظة الدقهلية، لافتاً إلى أنهم توفوا بمكة المكرمة. الحاجة إكرام محمد رضوان السيد، 65 عاما، من محافظة كفر الشيخ، توفيت بالمدينة المنورة، لافتاً إلى أنهم جميعاً يتبعون حج السياحة.

وأكد "شوقى” أن الحجاج توفوا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة السعودية" تعلن خلو حج هذا العام من الأمراض الوبائية أو المحجرية

الحج

اخبار الحجاج المصريين

مكة المكرمة




لا تفوتك
أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة