الصحة تعلن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 48

مكة المكرمة محمود عبد الراضى - وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 48 حالة.

وأشار الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج أن المتوفين هم الحاجة نبوية السيد ابراهيم سالم، 43 عاما، من محافظة الجيزة، والحاجة رئيفة محمد عثمان زغلف، 78 عاما، من محافظة الدقهلية، لافتاً إلى أنهم توفوا بمكة المكرمة. الحاجة إكرام محمد رضوان السيد، 65 عاما، من محافظة كفر الشيخ، توفيت بالمدينة المنورة، لافتاً إلى أنهم جميعاً يتبعون حج السياحة.

وأكد "شوقى” أن الحجاج توفوا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.