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السبت، 25 أغسطس 2018 07:32 ص
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الرئيس الموريتانى يدعو للتصويت للحزب الحاكم ويحذر من المعارضة المتطرفة

السبت، 25 أغسطس 2018 07:00 ص
الرئيس الموريتانى يدعو للتصويت للحزب الحاكم ويحذر من المعارضة المتطرفة محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتانى
نواكشوط أ ش أ
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دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، الناخبين إلى التصويت للحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" فى الانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية المقررة السبت القادم.

وحذر ولد عبد العزيز - فى كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام تجمع جماهيرى بمحافظة البراكنة التى تبعد 250 كلم شرقى العاصمة نواكشوط ونقلتها وسائل الإعلام الموريتانية - من أن عدم التصويت للحزب الحاكم يعنى "فتح المجال للمعارضة المتطرفة التى تستنسخ الهزات والمصائب التى اجتاحت دول أخرى وجعلتها فى مهب الريح، أو لخيار أسوأ هو فتح المجال للنخب الفاسدة التى هدرت خمسين سنة من عمر الدولة دون إنجازات تذكر لصالح الدولة والمواطن".

وأشار -فى حديثه عن الانتخابات التى يشارك فيها 98 حزبا سياسيا - إلى أن كثرة الترشحات لا تخدم مصلحة البلد ولا تنميته ولا استقراره ،حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، مؤكدا أن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم يستمد قوته من أعضائه ويقوم على رؤية راسخة هدفها تقدم البلد واستقراره وتنميته.

ودعا الرئيس الموريتانى إلى المحافظة على الحزب فى وجه التحديات المتمثلة فى كثرة القوائم الانتخابية وشخصنتها مما يمثل فشلا سياسيا وفشل قناعات.مؤكدا أهمية إنجاح قوائم الحزب الحاكم .

وعبر عن أمله فى تجاوز الجميع لخلافاتهم والعمل سويا وبصدق التوجه من اجل تحقيق الأهداف السامية فى جعل موريتانيا قوية مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.


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الرئيس الموريتانى

التصويت للحزب الحاكم

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