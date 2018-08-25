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الرئيس العراقى يبحث مع رئيس تحالف الفتح جهود تشكيل الكتلة النيابية الأكبر

السبت، 25 أغسطس 2018 11:28 م
الرئيس العراقى يبحث مع رئيس تحالف الفتح جهود تشكيل الكتلة النيابية الأكبر الرئيس العراقى فؤاد معصوم
بغداد (أ ش أ)
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بحث الرئيس العراقى فؤاد معصوم، وهادى العامرى أمين عام منظمة بدر رئيس تحالف الفتح، نتائج جهود تشكيل الكتلة النيابية الأكبر تمهيدا لدعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - إن اللقاء شدد على لزوم التئام الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الرابعة فى الموعد الدستورى المحدد؛ للتمكن من الانتقال إلى تنفيذ سلسلة الخطوات والإجراءات الدستورية التى ينبغى أن تتكلل بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ضمن الفترة القانونية.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا أبرز المستجدات السياسية والأمنية وكذلك سبل ضمان تحقيق إرادة الناخبين وعموم العراقيين بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية وتوفير الخدمات.

وكان الرئيس العراقى قد استقبل اليوم رئيس الوزراء رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادى وكذلك زعيم إئتلاف دولة القانون نورى المالكى.

وفى السياق، أكد ائتلاف النصر انفتاحه على باقى القوى السياسية، مشيرا إلى أنه يناقش بشكل دورى مع أعضائه الخطوات اللازمة للمرحلة المقبلة وآليات تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال عضو الائتلاف على السنيد - فى تصريح خاص للقناة العراقية - إن ذلك جاء خلال اجتماع الائتلاف والذى تمخض عنه ترشيح أسماء أعضاء اللجان التى تم الاتفاق عليها بالاجتماع الرباعى فى فندق بابل.

وأوضح أن الائتلاف عقد اليوم اجتماعا دوريا بحضور أعضاء الائتلاف، إضافة إلى أعضاء آخرين فائزين من كتل أخرى أبدوا رغبتهم بالانضمام إلى مشروع النصر للمرحلة المقبلة.

وتشهد الساحة السياسية فى العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة فى الانتخابات التى جرت فى 12 مايو 2018؛ لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

 


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