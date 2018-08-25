الرئيس العراقى يبحث مع رئيس الوزراء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية

بغداد (أ ش أ)

بحث الرئيس العراقى فؤاد معصوم، مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى، المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية فى البلاد.

وأوضحت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم السبت، أنه جرى خلال الاجتماع بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية فى البلاد ومنها مشكلة الخدمات فى البصرة، والتركيز بشكل خاص على التطورات المتعلقة بموضوع التعجيل بتكوين الكتلة الأكبر تمهيدا لدعوة مجلس النواب بدورته الرابعة إلى الانعقاد فى إطار التوقيت الدستورى الذى أكد رئيس الجمهورية التزام الجميع باحترامه.

وأشارت القناة إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز الجهود الهادفة إلى حماية العملية الديمقراطية وتعميقها على أساس التمسك بالدستور واحترام إرادة الناخبين والعمل الجاد والسريع للاستجابة للإرادة الوطنية الملحة بإجراء إصلاحات جذرية فى كافة المجالات.