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الرئيس الإيرانى يحضر جلسة استجواب فى البرلمان الثلاثاء المقبل

السبت، 25 أغسطس 2018 02:01 م
الرئيس الإيرانى يحضر جلسة استجواب فى البرلمان الثلاثاء المقبل الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ
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أكد الناطق الرسمى باسم مجلس الشورى الإيرانى بهروز نعمتى ،اليوم السبت، أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى من المقرر أن يحضر جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل للرد على جملة من التساؤلات يعتزم النواب طرحها.

وقال نعمتى حسبما أفادت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، إن الرئيس الإيرانى من المقرر أن يحضر إلى المجلس للإجابة عن أسئلة النواب التى تتعلق بشكل خاص بالأزمة الاقتصادية التى تعانيها البلاد ولاسيما تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن البرلمان الإيرانى أمهله شهرًا للحضور.

وتابع قائلا إن :"نائب الرئيس الإيرانى للشؤون البرلمانية حسن على أميرى قد سلم رئيس مجلس الشورى على لاريجانى خطاباً من الرئيس تضمن مجيئ روحانى إلى المجلس يوم الثلاثاء القادم بعد اجتماع الهيئة الحكومية مع المرشد الأعلى للإجابة على أسئلة النواب".

ويعتبر هذا الاستدعاء الأول للرئيس حسن روحانى الذى يتعرض لضغوط من خصوم محافظين لتغيير الحكومة بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

جاء هذا بعد إعلان لاريجانى مطلع الشهر الجارى أنه قد أمهل الرئيس الإيرانى مهلة أقصاها شهر واحد للحضور إلى قاعة البرلمان للإجابة على تساؤلات النواب استنادا إلى المادة 213 من النظام الداخلى لمجلس الشورى.


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إيران

البرلمان الإيرانى

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