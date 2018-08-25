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الداخلية العراقية تعلن اعتقال 5 من إرهابيى "داعش" فى الموصل

السبت، 25 أغسطس 2018 06:17 م
الداخلية العراقية تعلن اعتقال 5 من إرهابيى "داعش" فى الموصل الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة الموصل.

وقالت الداخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن فوج الطوارئ الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات دقيقة، ألقى القبض على داعشى فى منطقة حى تسعين فى الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأضاف البيان، أن "فوج الرد السريع الثانى التابع للقيادة نفسها، وبناء على معلومات وتعاون المواطنين، ألقى القبض على 4 عناصر من داعش الإرهابية كان اثنان منهم يعملان فيما يسمى بالأمنية، والآخران كانا يعملان مقاتلين فى فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل.

وبينت الداخلية، أنه "تم القبض على ثلاثة منهم فى منطقة حى تسعين، والرابع فى منطقة الدركزلية، فى الجانب الأيسر من مدينة الموصل"، مشيرة ألى أن المعتقلين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر فى تنظيم "داعش" خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من محافظة نينوى.


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