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"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 25 أغسطس 2018 06:00 ص
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 45.7 مليون ورقة بقيمة 63.8 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 29.9 مليون ورقة، بقيمة 66.5 مليون جنيه.
    
فيما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 17.1 مليون ورقة بقيمة 20.1 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 9.1 مليون ورقة بقيمة 14.5 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 8.4 مليون ورقة بقيمة 9 ملايين جنيه.
 
وفى المركز السادس قطاع الأغذية والمشروبات، بحجم تداول بلغ 3.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 14 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 3.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 11.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 2.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 6.5 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 2.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 18.8 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 2.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 6.2 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والبنوك فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 0.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 0.3 مليون ورقة بقيمة 13.5 مليون جنيه.
 
يذكر أن الأسبوع الماضى قد شهد عقد جلسة واحدة فقط يوم الأحد، بعد قرار إدارة البورصة بتحديد إجازة عيد الأضحى من يوم الاثنين حتى يوم الخميس، على أن تعاود العمل يوم الأحد المقبل.
 

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