التحقيق مع عاطل وبائعة ونجلها بتهمة الإتجار فى الأقراص المخدرة بالمعادى

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة المعادى الجزئية، تحقيقاتها، مع عاطل وبائعة ونجلها بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة قسم شرطة المعادى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت معلومات وردا لضباط مباحث قسم شرطة المعادى، تفيد قيام "ت.م" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "مخدرات" بمزاولة نشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبصحبته كل من "س.م" 40 سنة، بائعة، ونجلها "ع.ا" 23 سنة، سائق، أثناء تواجدهم بجوار سور شركة أسمنت طرة بشارع كورنيش النيل، وضبط بحوزتهم 1500 قرص من عقار الترمادول المخدر، ومبلغ مالى 105 جنيهات.

وبمواجهتهم بالتحريات اعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف باقتصار دور المتهمين الثانية والثالث على ترويج الأقراص المخدرة على عملائه نظير تحصلهما على مبلغ مالى، وبمواجهتما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.