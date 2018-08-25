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التحقيقات تكشف "خلافات مالية وراء مقتل تاجر الهرم".. والنيابة تأمر بضبط 4 متهمين

السبت، 25 أغسطس 2018 12:03 م
التحقيقات تكشف "خلافات مالية وراء مقتل تاجر الهرم".. والنيابة تأمر بضبط 4 متهمين محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل تاجر بمنطقة فيصل بالهرم، على يد مجموعة من المتهمين وسرقة مبلغ 500 ألف جنيه من داخل منزله، حيث تبين من خلال التحريات التكميلية التى تسلمتها النيابة، أن وراء مقتل المجنى عليه أحد الأشخاص الذى تربطه به علاقة مالية.

 

وتابعت التحقيقات، أنه قبل الواقعة بعدة أشهر حدثت خلافات مالية بين المجنى عليه والشخص الذى تربطه به علاقات مالية، مما دفع الأخير لتحريض عدد من الأشخاص على اقتحام بيت الضحية والتخلص منه وسرقته، وبالفعل قام عدد من الأشخاص بتنفيذ الجريمة، بعدما اقتحموا منزله وتعدوا عليه بالضرب، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، وسرقوا مبلغ 500 ألف جنيه من داخل منزله، ومشغولات ذهبية، وفروا هاربين.

 

وأصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرا بضبط وإحضار 4 متهمين على خلفية الواقعة، بعدما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تورطهم فى قتل المجنى عليه.

 

وكشفت مناظرة النيابة لجثمان المجنى عليه أنه فى أوائل العقد السادس من عمره، ومصاب بكدمات وكسور وسجحات بمناطق متفرقة من جسده، وأنه توفى متأثرًا بجراحه.

 

تلقى العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بالهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه تاجر، تم قتله على يد مجهولين وسرقة مبلغ مالى من شقته، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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