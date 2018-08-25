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السبت، 25 أغسطس 2018 08:16 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 25 أغسطس 2018 07:40 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

السيسي يوجه باستمرار منظومة إنهاء قوائم انتظار المرضى 3 سنوات قادمة

 

2
 

رئيس الوزراء يكلف بتوفير احتياجات العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات

 

3
 

قوات الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش ومقتل 4 إرهابيين

 

4

 

"الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ45 حالة

 

5
 

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

 

6
 

السكة الحديد: استمرار تشغيل القطارات الإضافية الـ26 حتى نهاية الشهر الجارى

7
 

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

 

8
 

وزير التنمية المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

 

9
 

500 عالم يمثلون 76 دولة يؤكدون على ضرورة تطوير آليات الخطاب الدينى

 

10
 

الزمالك يرسل البطاقتين الدوليتين لشيكابالا وباسم مرسى إلى ناديى أبولون ولاريسا اليونانيين

 


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شيكابالا

السيسي

قاتل طفلى الدقهلية

طفلى الدقهلية

وفيات الحج




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