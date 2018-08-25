اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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السيسي يوجه باستمرار منظومة إنهاء قوائم انتظار المرضى 3 سنوات قادمة





رئيس الوزراء يكلف بتوفير احتياجات العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات





قوات الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش ومقتل 4 إرهابيين

"الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ45 حالة





بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز





السكة الحديد: استمرار تشغيل القطارات الإضافية الـ26 حتى نهاية الشهر الجارى





أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما





وزير التنمية المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية





500 عالم يمثلون 76 دولة يؤكدون على ضرورة تطوير آليات الخطاب الدينى





الزمالك يرسل البطاقتين الدوليتين لشيكابالا وباسم مرسى إلى ناديى أبولون ولاريسا اليونانيين