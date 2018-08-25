اضبط مخالفة.. أسلاك الكهرباء تهدد حياة أهالى منطقة شو القنطرة بمركز أبنوب

أسيوط – هيثم البدرى

اشتكى أهالى منطقة شو القنطرة "قبلى" بمركز أبنوب محافظة أسيوط من انخفاض مستوى الأسلاك الكهربائية بين أعمدة الإنارة بالقرية إلى مستوى الزراعات، إلى حد يمكن الأطفال من الإمساك بها، مما يهدد حياتهم بالخطر وحياة المزارعين الذين أصبحوا لا يتمكنون من متابعة زراعاتهم إلا بعد رفع هذه الأسلاك بأى عصا خشبية، حتى يتمكنون من زرع أو حرث أراضيهم، فضلا عن ضعف التيار الكهربائى الواصل لمنازل القرية، ما يتسبب فى احتراق الأجهزة الكهربائية.

قال عبد العال منصور عبد العال مهران، إن أسلاك الكهرباء انخفضت دون معرفة الأسباب، ومن الممكن أن تنقطع هذه الأسلاك وتصعق الشخص على الفور، خاصة وأن الفلاحين تتابع الزراعات بشكل يومى، ويصطحبون معهم الأطفال لمساعدتهم، مضيفا: "قمنا بالشكوى لكل المسئولين لإنقاذنا من هذا الأمر وحل المشكلة ولكن دون جدوى"، مطالبا بالتدخل الفورى لإنقاذهم وإنقاذ ابنائهم.

وأضاف عاطف عبد الناصر أحد أهالى قرية شو القنطرة، أن المشكلة الأكبر تكمن عندما تجف الزراعات فلو قام أحد الأشخاص بإلقاء سيجارة وسط الزراعات أو الحشائش الممتدة على الترعة المجاورة، قد يتسبب فى احتراق القرية بالكامل نتيجة قرب الزراعات من الكهرباء.

وتابع عاطف عبد الناصر قائلًا: "توجهنا بالشكوى لعدد من المسئولين بالوحدات المحلية ورئيس الوحدة المحلية لقرية الحمام القريبة من المنطقة قام بالمعاينة الأسلاك ووعد بحل الأمر ولكن أيضا لم يتم ذلك"، موضحًا أن هذه المشكلة ظهرت منذ 6 أشهر، مشيرا إلى أن تهالك الأعمدة الكهربائية قد يكون أحد أسباب انخفاض الأسلاك.



1 (1)



1 (2)



1 (3)



1 (4)



1 (5)



1 (6)



































