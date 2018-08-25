استقالة أكبر 4 مسؤولين أمنيين بأفغانستان

رويترز

قالت مصادر حكومية إن وزيرى الدفاع والداخلية في أفغانستان ومسؤولا أمنيا آخر قدموا استقالتهم اليوم السبت، وذلك فى أعقاب استقالة مستشار الأمن القومى للرئيس.