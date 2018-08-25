استقالة أكبر 4 مسؤولين أمنيين بأفغانستان

قالت مصادر حكومية إن وزيرى الدفاع والداخلية في أفغانستان ومسؤولا أمنيا آخر قدموا استقالتهم اليوم السبت، وذلك فى أعقاب استقالة مستشار الأمن القومى للرئيس.
وقال مسؤول فى مكتب الرئيس أشرف غنى لرويترز "تسلمنا 4 استقالات من وزيرين واثنين من كبار المسؤولين الأمنيين".
وقالت المصادر الحكومية إن من تقدموا باستقالاتهم هم وزير الدفاع طارق شاه بهرامى ووزير الداخلية ويس بارماك بالإضافة إلى معصوم ستانكزاى مدير مديرية الأمن القومى، وجاءت الاستقالات بعد قرار مستشار الأمن القومى حنيف عتمار الاستقالة من منصبه.
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