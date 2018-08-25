استطلاع: اليابانيون يطالبون الحكومة بالتركيز على الوقاية من الكوارث الطبيعية

طوكيو (أ ش أ)

كشفت نتائج استطلاع رأى تابع لمجلس الوزراء اليابانى أن 3ر28% من المستطلعة أراؤهم يريدون من الحكومة اليابانية إعطاء أولوية للوقاية من الكوارث الطبيعية، ما يمثل زيادة بنحو 4ر2% عن استطلاع العام الماضى.

وذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية - عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن نتائج الاستطلاع تأثرت بشكل كبير بالزلزال القوى الذى ضرب مقاطعة أوساكا والمناطق المحيطة بها غرب اليابان يوم 18 يونيو الماضى.

وقال مسؤول بمجلس الوزراء اليابانى "إن الوعى العام حول الوقاية من وقوع الكوارث الطبيعية زاد بشكل ملحوظ، حيث أن البلاد لم تتعرض فقط لزلزال لكن شهدت أيضا تزايدا فى عدد الفيضانات.

يذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد أعلنت فى يوليو الماضى ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات، التى شهدها جنوب غرب البلاد إلى 25 قتيلا، فيما أعلنت السلطات اليابانية ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال الذى ضرب محافظة أوساكا غرب البلاد فى يونيو الماضى إلى 214 شخصا.