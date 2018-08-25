video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء 45 مكتبا لحقوق الإنسان بمراكز وأقسام الشرطة بمديرية أمن الشرقية

السبت، 25 أغسطس 2018 11:08 ص
إنشاء 45 مكتبا لحقوق الإنسان بمراكز وأقسام الشرطة بمديرية أمن الشرقية اللواء عبد الله خليفة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

قال العقيد "ياسر فاروق" مدير إدارة حقوق الإنسان، بمديرية أمن الشرقية، إنه تم إنشاء 45 مكتبا لحقوق الإنسان بمراكز الشرطة والأقسام والإدارات الخدمية، التى تقدم خدمة للجمهور بمديرية الأمن، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، من أجل تفعيل عملية التناغم بين رجل الشرطة والمواطن فى المجتمع، وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه فى إطار تطبيق القوانين، واحترام الداخلية لمبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف "فاروق" فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم إنشاء 11 مكتبا لقسم حقوق الإنسان بـ 11 وحدة مرور بالمديرية، لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لإنهاء إجراءات التراخيص، بكل سهولة، كما تم إنشاء مكاتب خدمية فى إدارات النجدة وقوات الأمن والحماية المدنية والمرور، كما تم إنشاء مكتب لحقوق الإنسان بالدور الأرضى بالمديرية، ليكون أول المستقبلين للمواطنين لإنهاء متطالبتهم، مع وضع كراسى متحركة، على مداخل الأقسام والمراكز والإدارات، مثبت عليها فرد لخدمة المواطنين وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بالمديرية، أن وزارة الداخلية تبذل جهودا مضنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتوسع فى المبادرات الإنسانية، والخدمات الجماهيرية، التى يتم تقديمها فى جميع المجالات، وتحقيق التعاون بين حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، ولا سيما الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة.

 وأوضح: أن وزير الداخلية من أولوياته العمل على نشر ثقافة التعامل الأمنى الراعية لحقوق الإنسان، والتواصل مع المواطن يعتبران توجها ثابتا للوزارة، وهو توجه فعلى ونتائجه واضحة وملموسة على أرض الواقع.

مكتب لحقوق الإنسان بمراكز الشرطة بالشرقية
مكتب لحقوق الإنسان بمراكز الشرطة بالشرقية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط طبش قبل ترويجه 5000 قرص تامول بمدينة بلبيس بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قسم حقوق الانسان

مديرية امن الشرقية

وزير الداخلية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة