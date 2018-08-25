إنشاء 45 مكتبا لحقوق الإنسان بمراكز وأقسام الشرطة بمديرية أمن الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قال العقيد "ياسر فاروق" مدير إدارة حقوق الإنسان، بمديرية أمن الشرقية، إنه تم إنشاء 45 مكتبا لحقوق الإنسان بمراكز الشرطة والأقسام والإدارات الخدمية، التى تقدم خدمة للجمهور بمديرية الأمن، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، من أجل تفعيل عملية التناغم بين رجل الشرطة والمواطن فى المجتمع، وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه فى إطار تطبيق القوانين، واحترام الداخلية لمبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف "فاروق" فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم إنشاء 11 مكتبا لقسم حقوق الإنسان بـ 11 وحدة مرور بالمديرية، لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لإنهاء إجراءات التراخيص، بكل سهولة، كما تم إنشاء مكاتب خدمية فى إدارات النجدة وقوات الأمن والحماية المدنية والمرور، كما تم إنشاء مكتب لحقوق الإنسان بالدور الأرضى بالمديرية، ليكون أول المستقبلين للمواطنين لإنهاء متطالبتهم، مع وضع كراسى متحركة، على مداخل الأقسام والمراكز والإدارات، مثبت عليها فرد لخدمة المواطنين وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بالمديرية، أن وزارة الداخلية تبذل جهودا مضنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتوسع فى المبادرات الإنسانية، والخدمات الجماهيرية، التى يتم تقديمها فى جميع المجالات، وتحقيق التعاون بين حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، ولا سيما الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح: أن وزير الداخلية من أولوياته العمل على نشر ثقافة التعامل الأمنى الراعية لحقوق الإنسان، والتواصل مع المواطن يعتبران توجها ثابتا للوزارة، وهو توجه فعلى ونتائجه واضحة وملموسة على أرض الواقع.