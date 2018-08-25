إصابة 9 أطفال بحالة تسمم فى أسيوط

أصيب 9 أطفال من أسرة واحدة، بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بناحية قرية تاسا التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى ساحل سليم المركزى، بوصول 9 اطفال مصابين بحالة تسمم.

وجميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون بناحية قرية تاسا بدائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر، إثر إصابتهم بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا بالمنزل.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابتهم إثر تناول طعام فاسد، تم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضراللازم بالواقعه ، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.