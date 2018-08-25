إصابة طفل بطلق خرطوش أثناء الاحتفال بنقل منقولات زوجية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب طفل بطلقات خرطوش بالخطأ، أثناء نقل منقولات زوجية بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزي " أ . ا . ع " 12سنه، طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح تهتكى أعلى الفخذ الأيمن، وجرح رضى بالساعد الأيمن، وكسر أعلى الفخذ الأيمن ادعاء طلق خرطوش، ولا يمكن استجوابه.

بالإنتقال والفحص وسؤال والد المصاب 45 سنه، مدرس ومقيم بذات العنوان، اتهم كلاً من " م . س . أ " 28 سنة، صاحب محل وشقيقه "محمد " 26 سنه، شريك بالمحل ومقيمان بذات الناحية، بالتسبب فى إحداث إصابة نجله حال قيامهما بإطلاق أعيرة نارية، إبتهاجاً بنقل المنقولات الزوجية الخاصة بالأول.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ حال قيام الأول بإطلاق الأعيرة النارية، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.