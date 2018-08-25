إصابة طفل بطلق خرطوش أثناء الاحتفال بنقل منقولات زوجية بالمنوفية

أصيب طفل بطلقات خرطوش بالخطأ، أثناء نقل منقولات زوجية بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزي " أ . ا . ع " 12سنه، طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح تهتكى أعلى الفخذ الأيمن، وجرح رضى بالساعد الأيمن، وكسر أعلى الفخذ الأيمن ادعاء طلق خرطوش، ولا يمكن استجوابه.
بالإنتقال والفحص وسؤال والد المصاب 45 سنه، مدرس ومقيم بذات العنوان، اتهم كلاً من " م . س . أ " 28 سنة، صاحب محل وشقيقه "محمد " 26 سنه، شريك بالمحل ومقيمان بذات الناحية، بالتسبب فى إحداث إصابة نجله حال قيامهما بإطلاق أعيرة نارية، إبتهاجاً بنقل المنقولات الزوجية الخاصة بالأول.
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ حال قيام الأول بإطلاق الأعيرة النارية، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
فى واقعة أخرى، أقدم شاب على الانتحار بالقفز فى مياه الرياح الناصرى من أعلى كوبرى السمك بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ببلاغ من " ح . ع . م " 66 سنه، بالمعاش ومقيم دائرة المركز بقيام نجله المدعو " محمود" 23 سنة، تباع ومقيم بذات العنوان بترك متعلقاته الشخصية هاتف محمول وبطاقة رقم قومى، وإلقاء نفسه بالرياح الناصرى من أعلى كوبرى السمك دائرة المركز لسوء حالته النفسية ولم يتهم أحد ونفي الشبهه الجنائية.
وبسؤال شاهدا الواقعة كلاً من " م . م . ن " 57 سنه، محامي ومقيم دائرة المركز، و " ب . س . ا " 28 سنه، عامل بناء ومقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفي وتم تكليف قوات الإنقاذ النهري بتمشيط المسطح المائي للبحث عن الجثة وانتشالها وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
و في وقت لاحق تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتم نقلها لمستشفى السادات العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وبالعرض على النيابة، قررت التصريح بدفن الجثة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة