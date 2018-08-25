إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالشرقية خلال أيام العيد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن غرفة عمليات المشكلة لمتابعة التعديات علي الأراضي الزراعية، تلقت 31 بلاغا بالبناء على الأراضى الزراعية خلال أيام العيد، وعلي الفور قامت لجان مزودة بحماية من الشرطة بإزالتها، بالإضافة إلي إزلة 7 حالات أخري قديمة سبق وأن صدر لها قرارات إزالة.

وأضاف وكيل الوزارة لـ "اليوم السابع"، أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة من يناير 2018 حتى 18 أغسطس 2018 ، بلغ 6248 حالة تعد بمساحة 247 فدانا، مشيرا إلى أنه بالتنسيق بين المديرية والجهات المختصة تحت إشراف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تم إزالة 5727 حالة بمساحة 243 فدانا، بنسبة 91.6 %.