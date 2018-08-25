إزالة منزل آيل للسقوط فى شبين الكوم بالمنوفية حفاظا على سلامة المواطنين

كتب فريق المحافظات

فى استجابة سريعة من الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية بشأن التضرر من منزل آيل للسقوط والكائن بحارة اللبودى من شارع ابن الرشيد بحى غرب مدينة شبين الكوم، والذى كان يمثل خطورة على المواطنين.

وجه السكرتير العام بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حى غرب مدينة شبين الكوم لمعاينة المنزل على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقد تم اليوم تنفيذ القرار رقم 14 لسنة 2016 بإزالة 2 طابق علوى من المنزل بمعرفة الملاك وعلى نفقتهم الخاصة وذلك بعد إخطارهم من الحى بتنفيذ قرار الإزالة حفاظاً على أرواح المواطنين.

فيما أعرب أهالى المنطقة عن سعادتهم البالغة لهذه اللفتة الكريمة، موجهين كل الشكر للسكرتير العام على ما لمسوه من اهتمام مراعاة لحقوقهم وحفاظاً على حياتهم.

من جانبه أكد السكرتير العام حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاهتمام بسلامة المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم وتوفير الحول البديلة، موضحاً أن الاهتمام بالمواطن من أهم أولويات المحافظة.