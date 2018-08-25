إخلاء سبيل العريس والطباخ فى واقعة التسمم الجماعى فى حفل عرس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، إخلاء سبيل العريس ووالده والطباخ فى واقعة تسمم 103 شخص نتيجة تناول طعام ملوث فى حفل عرس بقرية بيشة قايد.

وكان اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول 103 من الأهالى بينهم عدد من الأطفال، إلى مستشفى الأحرار مصابين بحالات اشتباه تسمم غذائى.

وكشفت التحريات الأولية التى قام بها الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، عن تناولهم وجبة طعام مكونة من لحمة وأرز، فى حفل عرس بقرية بيشة قائد، مركز الزقازيق، يشتبه فى تلوثها، وتم نقلهم لمستشفى الأحرار لإٍسعافهم، وخروج جميع الحالات ما عدا طفلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10006 إدارى مركز شرطة الزقازيق.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت سحب عينات من الوجبات من منزل العريس وإرسالها للمعمل لتحليلها لبيان السبب الرئيسى وراء التسمم، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط "مصطفى س م" 35 سنة طباخ، و"الشحات ال" والد العريس،"محمد ال" العريس، على خليفة إصابة عدد من المعازيم بتسمم غذائي، وتم إحالتهم للنيابة التى قررت إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة."