أوكرانيا وبريطانيا تناقشان التعاون العسكرى المشترك

كييف (أ ش أ)

أبدت إيفانا كليمبوش تسينتسادزى نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، اهتمامها بخلق فرص مستقبلية فى مجال الإنتاج المشترك للأسلحة والمعدات العسكرية، بمشاركة الشركات البريطانية داخل أوكرانيا، وذلك خلال اجتماعها مع فريدريك كرزون نائب رئيس مجلس اللوردات البريطانى.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم السبت، عن تسينتسادزى قولها: "نعتقد أن التعاون العسكرى والتقنى الأوكرانى - البريطاني، خاصة فى مجال إنتاج الأسلحة المتطورة تكنولوجيا، يمكن أن يكون له إمكانات كبيرة"، مشيرة إلى أن بلادها تحتاج إلى مواصلة إصلاح الصناعة الدفاعية لديها لتحقيق هذا الأمر.

وأشار الجانبان إلى أن تعاون أوكرانيا مع حلف شمال الأطلسى (الناتو) يعد حجر الأساس للأمن القومى الأوكرانى.