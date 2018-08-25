أوكرانيا تعلن مقتل جندى وإصابة 4 آخرين فى دونباس

كييف أ ش أ

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت ، عن تعرض مواقعها لـ 39 عملية إطلاق نار فى منطقة دونباس شرق البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل جندى و إصابة أربعة آخرين بجروح.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان المكتب الصحفى للعملية العسكرية أن النيران فتحت باتجاه مواقعها من أسلحة عربات مدرعة ومدافع رشاشة عيار ثقيل وأسلحة خفيفة، وفى بعض الاتجاهات تم استخدام مواقع هاون عيار 80 ملم و 120 ملم وأنظمة مدفعية عيار 122ملم.

وكان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، قد اعلن فى 30 أبريل الماضي، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتى استمرت أكثر من أربع سنوات و تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير من نفس العام، و وفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى .