أمن الشرقية يسيطر علي الأحداث بالإبراهيمية بعد مقتل أحد أبناء الغجر في مشاجرة

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على الأحداث التى شهدها حي السلخانة، بمدينة الإبراهيمية، بعد مقتل شاب من أبناء الغجر، علي يد أحد أهالى الإبراهيمية، بسبب خلاف علي شوى اللحم .

وقامت أسرة المجني عليه، بإشعال النيران بمنزلين لأسرة المتهم، وحدوث تلفيات بسيارة حماية المدنية أثناء السيطرة على الحريق، وتمكنت قوات الأمن من ضبط بعض المتورطين فى الأحداث.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى ، مدير المباحث الجنائية، يفيد حدوث مشاجرة بين " عمرو ك" 22 سنة، من الغجر، و" الشبراوى م ال " من أبناء الإبراهيمية، لخلاف علي شوى اللحمة بأحدى المحال بالإبراهيمية، وتطورت المشاجرة لقيام الثانى بإصابة الأول إصابات بالغة بسلاح بحوزته وتوفى متأثرا بإصابته.

وقامت أسرة المجنى عليه بالقيام بأعمال شغب، وإشعال النيران بمنزل المتهم ومنزل والده، فيما وصلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة والحريق للسيطرة علي الأوضاع.