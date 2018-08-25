أشهر مدونة مسلمة بريطانية من أصول مصرية تصدر كتابا حول الحجاب فى سبتمبر

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية الضوء على المدونة البريطانية الشهيرة من أصول مصرية، دينا تركية وقالت إن دينا التى تعيش مع زوجها وأطفالها فى جنوب ويلز، لديها أكثر من 2 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعى من شتى أنحاء العالم بسبب طريقتها الممتعة فى عرض أزياء المحجبات.



المدونة دينا تركية

وأضافت الصحيفة أن علامات تجارية مثل YSL وتوم فورد، وأتش أند أم، وريفلون وليبرتى، تعاملت معها مما أكسبها شهرة واسعة كامرأة مسلمة محجبة تلتزم بمعايير الإسلام لارتداء زي محتشم، ولكن فى الوقت نفسه ترتدى أزياء عصرية تستطيع كل النساء ارتدائها.

وتستعد تركية لنشر كتابها الجديدة "بتواضع" فى 20 سبتمبر المقبل، والذى يسلط الضوء على حياة نجمة وسائل التواصل الاجتماعى بشكل أفضل من وسائل التواصل الاجتماعى ويرصد نصائحها لارتداء الحجاب وكيفية الاعتناء بالبشرة وغيرها من النصائح التى اكسبتها شهرة واسعة فى بريطانيا.



دينا مع شقيقتها التوأم ووالدهما المصرى

وبسؤالها عن تعليقات وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون حول النقاب ووصفه النساء اللواتى يرتدين البرقع بأنهن أشبه بـ"صناديق البريد"، قالت دينا إنها ليست المرة الأولى التى تسمع فيها هذا الوصف فجدتها كانت تقول تعليقات مماثلة إذ كانت تقول "يا الله، أنت لا تريدين أن ترتدى ذلك يا دينا، ستبدين مثل صندوق البريد"، ومع ذلك اعتبرت أن ما فعله جونسون لم يكن لائقا.

وأضافت "عليك أن تكون حساسا عندما يتعلق الأمر بالثقافة، فمثلا مظهر بوريس ليس مثيرا للإعجاب بالنسبة لكثيرين ومع ذلك لن أعلق على شكله".



دينا مع والدتها البريطانية

وأوضحت دينا أن أكثر ما أزعجها حول هذه القضية هو "أن الأشخاص أمثال بوريس، رجل أبيض يرتدى بذلة، يمكنهم أن يفلتوا من عقاب تصريحات مسيئة مثل تلك التى قالها، ولكن إذا كان صاحبها مثلا عمدة لندن (صادق خان وهو مسلم)، لم تكن لتمر هذه الواقعة مرور الكرام ولم يكن الناس ليمنحونه فرصة ثانية. هذا يحدث طوال الوقت، إذا أخطأ أصحاب البشرة الملونة خطأ واحدا، تقوم قيامتهم. على عكس ما حدث مع بوريس ولهذا هو غير مهتم".



دينا وزوجها سيد

وأشارت الصحيفة إلى أن دينا ابنة سيدة انجليزية بيضاء من ليفربول، اعتنقت الإسلام في سن التاسعة عشرة لتتزوج من مصري ، وأمضت هى وشقيقتها التوأم سنواتهما الأولى في القاهرة ، وانتقلتا إلى لندن عندما كانتا في السادسة من العمر.



مدونة الحجاب الشهيرة دينا

وظهرت دينا تركية بالحجاب على غلاف مجلة فوج الشهيرة فى نسختها البريطانية فى مستهل هذا العام ضمن 7 بريطانيات لدورهن فى تمكين المرأة فى معركة المساواة وتغيير الصور النمطية عن النساء. ودينا مدونة أزياء بريطانية شهيرة وإحدى أشهر المسلمات صاحبات الوجود القوى على الإنترنت فى بريطانيا.