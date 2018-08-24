98.2 % من الأسر المصرية لديها تليفون محمول.. و27.4% هاتف أرضى

كتبت هبة السيد

كشفت نتائج استبيان حكومى، عن نسبة الأسر المصرية التى لديها تليفون محمول وبلغت نحو 98.2%، بينما بلغت نسبة الأسر التى لديها تليفون ثابت نحو 27.4%، فى حين وصلت نسبة الأسر المصرية التى تستخدم الحاسب الآلى إلى 63.5%.

و بلغت نسبة الأسر المصرية التى لديها نفاذ للإنترنت نحو 51.9%، وأخيرا بلغت نسبة الأسر المصرية التى لديها نفاذ للإنترنت من المنزل نحو 49.2%.





ووزعت نسبة الأسر المصرية المتصلة بالإنترنت من المنزل بين حوالى نسبة 100% بوسيلة fixed broadband، بينما الأسر التى تمتلك (mobile/usb/ mobile broadband) حوالى 63.9%، فيما بلغت نسبة الأسر المصرية المستخدمة للإنترنت من المنزل فى الحضر 59%، بينما نسبة المستخدمين فى الريف 41.4%.





وأظهرت نتائج الاستبيان، أن نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمون الحاسب الآلى بلغت 50%، وتليها نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت 44.3%، فى حين بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول 90.7%.





أما عن مهارات استخدام الحاسب أو الهواتف الذكية لأفراد الأسر المصرية، وجدت الدراسة، أن مهارات نسخ أو نقل ملف أو مجلد تصدرت المرتبة الأولى بنسبة 42.7%، واستخدام خاصية النسخ واللصق لنسخ أو نقل معلومات داخل الملف ذاته أو بين الملفات بنسبة 40.8%، ثم تلاها فى المرتبة الثانية المهارات الأكثر تخصصا وهى نقل الملفات بين الحاسب والأجهزة الأخرى بنسبة 29.1%، ثم إيجاد وتحميل وتثبيت البرمجيات بنسبة 24.6%، ربط وتركيب الأجهزة الجديدة مثل الطابعة أو الكاميرا 23.8، ومهارة إرسال رسائل البريد الإلكترونى مع ارفاق الملفات 22.4%.

وفى المرتبة الأخيرة كانت المهارات المتقدمة لاستخدام الحاسب، فكانت مهارات استخدام الصيغ الحسابية والمعادلات الرياضية داخل ملفات الإكسيل بنسبة 10.8%، صياغة وتصميم العروض الإلكترونية بنسبة 6.3%، كتابة برامج الحاسب باستخدام لغة البرمجة بنسبة 3.7%.





أما عن أماكن استخدام الإنترنت لأفراد الأسر المصرية، بلغت نسبة الأسر التى تستخدم الإنترنت من المنزل نحو 94.2%، بينما عن طريق الجيران والأصدقاء 38.1%، فى حين كانت نسبة من يستخدمونه من الجهات التعليمية 37.2%.





يذكر أن الاستبيان، قد أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2017-2018 بعنوان "استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر المصرية والأفراد".