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الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:36 ص
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75 % من المصريين يستخدمون الإنترنت للدخول على الفيس بوك وتويتر

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:00 ص
75 % من المصريين يستخدمون الإنترنت للدخول على الفيس بوك وتويتر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى
كتبت هبة السيد
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كشفت نتائج استبيان حكومى، عن نسبة أفراد الأسر المصرية التى تستخدم الإنترنت بشكل يومى وبلغت 64.3% (على الأقل مرة واحدة يوميا)، بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الإنترنت بشكل أسبوعى 17.2% (على الأقل مرة واحدة أسبوعيا ولكن ليس بصفة يومية)، فى حين بلغت نسبة الذين يستخدمونه بشكل غير منتظم نحو 18.5% أقل من مرة واحدة أسبوعيا.
 
 
وعن مجالات استخدام الحاسب الآلى لأفراد الأسر المصرية، أظهر الاستبيان، أن نسبة أفراد الأسر المصرية التى تستخدم الإنترنت فى الاتصال بالآخرين من خلال الشبكات الاجتماعية مثل Facebook, Twitter بلغت نحو 75.8%، بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الإنترنت فى إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكترونى نحو 79%، يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 32.2%، ونسبة 23.8% فى الحصول على معلومات عن السلع والخدمات، وأخيرا الحصول على معلومات من جهات حكومية خلال الموقع 20.8%.
 
 
وطبقا للنوع، أوضح الاستبيان أن نسبة الذكور مستخدمى الحاسب الآلى 53%، فى حين بلغت نسبة الإناث مستخدمى الإنترنت 46.8%.
 
 
يذكر أن الاستبيان، قد أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2017-2018 بعنوان "استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر المصرية والأفراد".
 
 
 
 

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