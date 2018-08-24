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7 معلومات عن الإتحاد الأفريقى للإتصالات..وأهمية فوز مصر بعضويته

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:00 ص
7 معلومات عن الإتحاد الأفريقى للإتصالات..وأهمية فوز مصر بعضويته عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد
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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى بيان رسمى اليوم الخميس، عن فوز مصر بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الأفريقى للاتصالات فى دورته من 2019-2022 عن مقاعد دول شمال إفريقيا مع كل من الجزائر وتونس.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى نقاط كل ما تريد معرفته عن هذا الاتحاد وأهمية انضمام مصر لعضويته.

 

1- الاتحاد الإفريقى للاتصالات هو المنظمة الإقليمية الرائدة فى مجال الاتصالات تأسست عام 1999، وتهدف مساعيها إلى تنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التى يقدمها القطاع، ويبلغ عدد الدول الأعضاء 44 دولة بالإضافة إلى 16 عضو منتسب.

2- تتمتع مصر بمكانة متميزة ومرموقة داخل الإتحاد حيث تُعد من الدول المؤسسة له، وكذلك من الدول التى يعتمد عليها سكرتارية الإتحاد لقيادة الصف الإفريقى فى المحافل الدولية وللدفاع عن مصالحها، كما تقوم مصر بدور رائد فى الاتحاد والذى يرتكز عليه للمساهمة بفاعلية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى القارة الإفريقية.

3- فازت مصر بعضوية المجس الإدارى خلال الانتخابات التى أجريت بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 45 دولة، خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الأفريقى للاتصالات الذى عقد بالعاصمة الكينية نيروبى فى الفترة من 15 حتى 17 أغسطس، وتم خلاله مناقشة عدة موضوعات هامة تتعلق بإدارة عمل الاتحاد، ووضع استراتيجيته للسنوات الأربع المقبلة.

4- تتيح عضوية المجلس الفرصة لمراجعة أنشطة الاتحاد، وتقييم عمل السكرتارية القائمة على تسيير أعمال الاتحاد اليومية، وكذلك تحديد أولويات الإتحاد من خلال الخطة السنوية التى يتم الاتفاق عليها بين الأعضاء، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التى يعقدها الإتحاد للدول الأعضاء فى المجلس.

5- شاركت مصر خلال تلك الدورة فى العملية الانتخابية لاختيار منصب الأمين العام للدورة القادمة (2019-2022)، وكذلك شاركت فى وضع استراتيجية الاتحاد الإفريقى للاتصالات خلال الأربع سنوات القادمة وعرضت ما يمكن أن تقوم به مصر من أجل المساهمة بفعالية فى عملية تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدول الإفريقية.

6- سبق لمصر المشاركة فى مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد السابقة فى أعوام 2006، 2010، 2014، كما استضافت اجتماعات المجلس الإدارى الاتحاد فى دورته عام 2016 بالقاهرة، ومن ثم ترأسها وذلك فضلًا عن المشاركة السنوية بهذه الاجتماعات.

7- تستضيف مصر الاجتماع التحضيرى الثالث لاتحاد الاتصالات العربية خلال الفترة من 17-21 سبتمبر المقبل بمشاركة الاتحاد الأفريقى، ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات مناقشة التقدم المحرز فى قطاع الاتصالات، وخطط عمل الأقاليم الفرعية للمؤتمر وجدول أعماله.

 

 


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