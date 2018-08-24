4قضايا تنتظر كلمة النهاية فى سبتمبر.. أهمها الحكم فى قضية "فض اعتصام رابعة"

كتب إيهاب المهندس

تنطق دوائر الإرهاب المنعقدة بطرة، خلال شهر سبتمبر المقبل بأحكامهم فى 4 قضايا، ولعل أبرزها النطق بالحكم على بديع و738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

فض اعتصام رابعة

فى 28 يوليو الماضى قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإحالة محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين ووجدى غنيم وعمرو ذكى، و69 آخرين، إلى فضيلة المفتى بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والتأجيل لجلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم.

أحداث العدوة

أحالة محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، المتهم مبروك سعد من أصل 807 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"، لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فيما أسند إليهم، وتحديد جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم.

فتنة الشيعة

تنطق محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، يوم 5 سبتمبر المقبل بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة".

الحكم على متهم بتجمهر عين شمس

تنطق الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، يوم 10 سبتمبر المقبل، بحكمها على متهم فى القضية رقم 13796 لسنة 2014 بتهمة التجمهر فى منطقة عين شمس.