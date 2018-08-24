236 مليون جنيه.. تكلفة أعمال تطوير الرى على مستوى الجمهورية

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا بأن الأعمال التى قامت الوزارة بتنفيذها على مستوى قطاع تطوير الرى أدت إلى تعظيم كفاءات استخدام مصادر المياه العذبة والمياه الجوفية من خلال تطوير شبكات الترع والمساقى مع توزيع مياه الرى بالتصرفات و ليس بالمناسيب، وذلك بالاضافة إلى العمل على تحقيق العدالة فى توزيع مياه الرى بين البداية والنهاية على مستوى الترع والمساقى بما يتناسب مع الاحتياج المائى للمحاصيل الزراعية مع الحد من انسياب المياه من النهايات الى المصارف.

من جانبه أكد الدكتور ابراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى، أن القطاع قام خلال الفتره من 1/7/2017 حتى 30/6/2018 بتنفيذ أعمال بقيمة 41 مليون جنيه ممولة محليا من بنك الاستثمار وذلك لخدمه زمامات 17,312 ألف فدان مساقى بمحافظات مصر المختلف.

وأضاف إبراهيم أن القطاع قام بتنفيذ أعمال تطوير الرى وشبكات الرى الحديث فى نطاق محافظة الفيوم بقيمة بنحو 13 مليون جنيه ممولة ذاتيا من صندوق صيانة المساقى وذلك لخدمة زمامات 1760 فدان مساقى ويتضمن ذلك مساحه 208 أفدنة باستخدام شبكه الرى الحديث.

وأكد رئيس القطاع، أنه تم تنفيذ حزمه من الأعمال ضمن مشروع تطوير الرى على ترعة البوهية مرحلة ثانية بقيمة 12 مليون جنيه حيث تخدم تلك الأعمال المنفذة زمام 18,019 ألف فدان شبكة رئيسية و 13,787 ألف فدان مساقى بمحافظة الدقهلية

وفيما يتعلق بمشروع الادارة المتكاملة وتحسين الرى، فقد تم تنفيذ عقود تطوير مساقى وترع فرعية وشبكات كهرباء جهد متوسط ومنخفض بمبلغ 90,5 مليون جنيه بمحافظات البحيرة والغربية.كما تم تنفيذ عمليات بالتعاون مع وزارة الزراعة بقيمة 79.628 مليون جنيه لخدمة زمام 4000 فدان مساقى.