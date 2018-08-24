video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

236 مليون جنيه.. تكلفة أعمال تطوير الرى على مستوى الجمهورية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:49 ص
236 مليون جنيه.. تكلفة أعمال تطوير الرى على مستوى الجمهورية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا بأن الأعمال التى قامت الوزارة بتنفيذها على مستوى قطاع تطوير الرى أدت إلى تعظيم كفاءات استخدام مصادر المياه العذبة والمياه الجوفية من خلال تطوير شبكات الترع والمساقى مع توزيع مياه الرى بالتصرفات و ليس بالمناسيب، وذلك بالاضافة إلى العمل على تحقيق العدالة فى توزيع مياه الرى بين البداية والنهاية على مستوى الترع والمساقى بما يتناسب مع الاحتياج المائى للمحاصيل الزراعية مع الحد من انسياب المياه من النهايات الى المصارف.
 
من جانبه أكد الدكتور ابراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى، أن القطاع قام خلال الفتره من 1/7/2017 حتى 30/6/2018 بتنفيذ أعمال بقيمة 41 مليون جنيه ممولة محليا من بنك الاستثمار وذلك لخدمه زمامات 17,312 ألف فدان مساقى بمحافظات مصر المختلف.
 
وأضاف إبراهيم أن القطاع قام بتنفيذ أعمال تطوير الرى وشبكات الرى الحديث فى نطاق محافظة الفيوم بقيمة بنحو 13 مليون جنيه ممولة ذاتيا من صندوق صيانة المساقى وذلك لخدمة زمامات 1760 فدان مساقى ويتضمن ذلك مساحه 208 أفدنة باستخدام شبكه الرى الحديث.
 
وأكد رئيس القطاع، أنه تم تنفيذ حزمه من الأعمال ضمن مشروع تطوير الرى على ترعة البوهية مرحلة ثانية بقيمة 12 مليون جنيه حيث تخدم تلك الأعمال المنفذة زمام 18,019 ألف فدان شبكة رئيسية و 13,787 ألف فدان مساقى بمحافظة الدقهلية
 
وفيما يتعلق بمشروع الادارة المتكاملة وتحسين الرى، فقد تم تنفيذ عقود تطوير مساقى وترع فرعية وشبكات كهرباء جهد متوسط   ومنخفض بمبلغ 90,5 مليون جنيه بمحافظات البحيرة والغربية.كما تم تنفيذ عمليات بالتعاون مع وزارة الزراعة بقيمة 79.628 مليون جنيه لخدمة زمام 4000 فدان مساقى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى يتلقى تقريرا عن حالة الطوارئ بهيئة الصرف الزراعى

وزير الرى

تطوير الرى

الرى

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة