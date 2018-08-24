video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

15 صورة تلخص رحلة أميرة الأناقة "شارلين" من السباحة إلى قصر موناكو

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:12 م
15 صورة تلخص رحلة أميرة الأناقة "شارلين" من السباحة إلى قصر موناكو الاميرة شارلين
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

رغم أن حياتها تغيرت تماما بعد أن أصبحت شخصية ملكية، إلا أن شارلين، أميرة موناكو والسباحة الأولمبية السابقة من جنوب أفريقيا كانت دوما رمزا للأناقة والإثارة.

 

فهى تفضل الفساتين التى تكشف عن الكتفين والملابس المجسدة وتحافظ على أناقة الأميرات مع لمساتها كشقراء تشبه تلك التى تظهر فى قصص الأطفال.

وطوال السنوات السبع الماضية، منذ أن أصبحت أميرة بعد زواجها من الأمير ألبرت الثانىأمير موناكو، لم ترتد شارلين زيا سيئا أبدا، بحسب ما تقول مجلة "مارى كلير" النسائية الشهيرة.

 

وتستعرض الصور الـ 15 التالية أناقة الأميرة شارلين فى مختلف المناسبات منذ زواجها فى عام 2011

 

1- فى 27 يوليو 2018، حضرت شارلين مع الأمير ألبرت الثانى حفل للصليب الأحمر فى مونت كارلو. وبينما ارتدى زوجها سترة عشاء بيضاء أنيقة، اختارت أميرة موناكو فستان مذهل من فيرساتشى مرصع بكريستالات جعلته يشبه قشر السمكة.. وارتدت إكسسوارتها من مجوهرات ريبوسى.

صور-اميرة-موناكو-(1)

2- 27 يناير 2018، ارتدت الأميرة شارلين سترة منقوشة فوق طاقم أسود أثناء مغادرتا كاتدرائية موناكو خلال احتفالات سان ديفوت. وأضافت القفازات لمسة من مدرسة الأناقة القديمة على الجاكت قصير الأكمام.

 

صور-اميرة-موناكو-(2)

3- فى ديسمبر 2017، ارتدت الأميرة شارلين جاكت أحمر يعكس روح العطلة أثناء حفل توزيع هدايا الكريسماس، بينما ارتدى زوجها قبعة سانت كلوز.

صور-اميرة-موناكو-(3)

 

4- فى أكتوبر 2017، ارتدت الأميرة شارلين فستان "أوف شولدر" من تصميم رالف لورايت فى حفل جوائز الأميرة جريس فى فندق بيفرلى هيلز بكاليفورنيا.. والمصادفة أن هذا الفستان يسمى "شارلين".

صور-اميرة-موناكو-(4)

5- فى 29 يوليو 2017 ارتدت تشارلين فى الحفل السنوى للصليب الأحمر فى موناكو بدلة بدون حمالة من تصميم فيرساتشى، بدت فيها متألقة مع مكياج للعينين يوحى بالجرأة.

 


 

6- وصلت تشارلين فى مايو 2017 إلى سباق الفورمولا وان فى موناكو بفستان أحمر بمربعات، وحافظت على بساطة المظهر بكعب بسيط وروج أحمر.

صور-اميرة-موناكو-(6)

 

7- قامت الأميرة شارلين برحلة إلى جوهانسبرج، ارتدت خلالها فستان مخطط على الطراز الباريسى وقبعة أشبه بالقلنسوة.

صور-اميرة-موناكو-(7)

8- أميرة موناكو ترتدى الجينز وتى شيرت الصليب الأحمر خلال إطلاق اليوم العالمى للإسعافات الأولية فى عام 2016 فى مكتب الأمم المتحدة بجينيف.

صور-اميرة-موناكو-(8)

9- شارلين وزوجها خلال حفل الصليب الأحمر السنوى فى عام 2016.

 

10- فستان من كريستان ديور ارتدته شارلين أثناء الاحتفال بمرور 10 سنوات على تولى زوجها العرش فى يوليو 2015.

 

11- الأميرة شارلين ترتدى فستان من الأبيض أثناء حفل تعميد طفليها التوأم عام 2015.

صور-اميرة-موناكو-(10)

 

12- ارتدت شارلين بدلة كلاسيكية أثناء حضور حفل توزيع جوائز كلينتون فى نيويورك عام 2014

صور-اميرة-موناكو-(11)

 

13-خلال زيارة متحف مرسيدس للسيارات فى ألمانيا، ارتدت شارلين فستان كاجوال عام 2014.

صور-اميرة-موناكو-(12)

 

14- حضرت شارلين مع الأمير ألبرت حفل سان ديفوت فى موناكوا بارتداء معطف طويل شديد الأناقة.

صور-اميرة-موناكو-(13)

 

15-  فى حفل زفافها فى يوليو 2011،   ارتدت شارلين فستان عارى الكتفين من تصميم أرمنى تكون من 40 ألف من كريستالات سواروفسكى.

 

صور-اميرة-موناكو-(14)


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد الثقافة.. وزير الآثار يلتقى أمير موناكو.. هيئة الكتاب تستعد لمعرض بورسعيد

صور.. وزير الآثار يلتقى ألبرت الثانى أمير موناكو ويقدم له تمثال "الكا" الخاص بـ توت عنخ آمون ويدعوه لزيارة المتحف الكبير و"الآثار الغارقة".. ورؤساء قطاع الوزارة: المعارض الخارجية خير سفير لمصر

موضة

اميرة موناكو

الاميرة شارلين

ازياء

فساتين




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة