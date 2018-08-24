15 صورة تلخص رحلة أميرة الأناقة "شارلين" من السباحة إلى قصر موناكو

رغم أن حياتها تغيرت تماما بعد أن أصبحت شخصية ملكية، إلا أن شارلين، أميرة موناكو والسباحة الأولمبية السابقة من جنوب أفريقيا كانت دوما رمزا للأناقة والإثارة.

فهى تفضل الفساتين التى تكشف عن الكتفين والملابس المجسدة وتحافظ على أناقة الأميرات مع لمساتها كشقراء تشبه تلك التى تظهر فى قصص الأطفال.

وطوال السنوات السبع الماضية، منذ أن أصبحت أميرة بعد زواجها من الأمير ألبرت الثانىأمير موناكو، لم ترتد شارلين زيا سيئا أبدا، بحسب ما تقول مجلة "مارى كلير" النسائية الشهيرة.

وتستعرض الصور الـ 15 التالية أناقة الأميرة شارلين فى مختلف المناسبات منذ زواجها فى عام 2011

1- فى 27 يوليو 2018، حضرت شارلين مع الأمير ألبرت الثانى حفل للصليب الأحمر فى مونت كارلو. وبينما ارتدى زوجها سترة عشاء بيضاء أنيقة، اختارت أميرة موناكو فستان مذهل من فيرساتشى مرصع بكريستالات جعلته يشبه قشر السمكة.. وارتدت إكسسوارتها من مجوهرات ريبوسى.

2- 27 يناير 2018، ارتدت الأميرة شارلين سترة منقوشة فوق طاقم أسود أثناء مغادرتا كاتدرائية موناكو خلال احتفالات سان ديفوت. وأضافت القفازات لمسة من مدرسة الأناقة القديمة على الجاكت قصير الأكمام.

3- فى ديسمبر 2017، ارتدت الأميرة شارلين جاكت أحمر يعكس روح العطلة أثناء حفل توزيع هدايا الكريسماس، بينما ارتدى زوجها قبعة سانت كلوز.

4- فى أكتوبر 2017، ارتدت الأميرة شارلين فستان "أوف شولدر" من تصميم رالف لورايت فى حفل جوائز الأميرة جريس فى فندق بيفرلى هيلز بكاليفورنيا.. والمصادفة أن هذا الفستان يسمى "شارلين".

5- فى 29 يوليو 2017 ارتدت تشارلين فى الحفل السنوى للصليب الأحمر فى موناكو بدلة بدون حمالة من تصميم فيرساتشى، بدت فيها متألقة مع مكياج للعينين يوحى بالجرأة.





6- وصلت تشارلين فى مايو 2017 إلى سباق الفورمولا وان فى موناكو بفستان أحمر بمربعات، وحافظت على بساطة المظهر بكعب بسيط وروج أحمر.

7- قامت الأميرة شارلين برحلة إلى جوهانسبرج، ارتدت خلالها فستان مخطط على الطراز الباريسى وقبعة أشبه بالقلنسوة.

8- أميرة موناكو ترتدى الجينز وتى شيرت الصليب الأحمر خلال إطلاق اليوم العالمى للإسعافات الأولية فى عام 2016 فى مكتب الأمم المتحدة بجينيف.

9- شارلين وزوجها خلال حفل الصليب الأحمر السنوى فى عام 2016.

10- فستان من كريستان ديور ارتدته شارلين أثناء الاحتفال بمرور 10 سنوات على تولى زوجها العرش فى يوليو 2015.

11- الأميرة شارلين ترتدى فستان من الأبيض أثناء حفل تعميد طفليها التوأم عام 2015.

12- ارتدت شارلين بدلة كلاسيكية أثناء حضور حفل توزيع جوائز كلينتون فى نيويورك عام 2014

13-خلال زيارة متحف مرسيدس للسيارات فى ألمانيا، ارتدت شارلين فستان كاجوال عام 2014.

14- حضرت شارلين مع الأمير ألبرت حفل سان ديفوت فى موناكوا بارتداء معطف طويل شديد الأناقة.

15- فى حفل زفافها فى يوليو 2011، ارتدت شارلين فستان عارى الكتفين من تصميم أرمنى تكون من 40 ألف من كريستالات سواروفسكى.