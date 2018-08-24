10 شروط يجب توافرها فى طالب المدينة الجامعية.. تعرف عليها

وائل ربيعى

بعد إعلان جامعة القاهرة، فتح باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية، وضعت الجامعة عددا من الشروط يجب توافرها فيمن يريدون التقدم للتسكين بالمدن.

1-أن يكون من غير سكان القاهرة الكبرى.

2-أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافى أو منح مالية

3-ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية (عدا الثلاثة الأولى) الواردة فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات.

4-ألا يكون وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة فى العام السابق مباشرة.

5-ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الحرمان من الإقامة.

6-ألا يكون قد أنهيت إقامته من المدن لعدم سداده الرسوم.

7-أن تثبت لياقته الصحية.

8-ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.

9-ألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدون.

10-يجوز قبول طلاب وافدين مستمعين.