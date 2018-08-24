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الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:17 ص
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10 شروط يجب توافرها فى طالب المدينة الجامعية.. تعرف عليها

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:00 ص
10 شروط يجب توافرها فى طالب المدينة الجامعية.. تعرف عليها المدن الجامعية -ارشيفية
وائل ربيعى
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بعد إعلان جامعة القاهرة، فتح باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية، وضعت الجامعة عددا من الشروط يجب توافرها فيمن يريدون التقدم للتسكين بالمدن. 
 
1-أن يكون من غير سكان القاهرة الكبرى.
2-أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافى أو منح مالية
3-ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية (عدا الثلاثة الأولى) الواردة فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات.
4-ألا يكون وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة فى العام السابق مباشرة.
5-ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الحرمان من الإقامة.
6-ألا يكون قد أنهيت إقامته من المدن لعدم سداده الرسوم.
7-أن تثبت لياقته الصحية.
8-ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.
9-ألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدون.
10-يجوز قبول طلاب وافدين مستمعين.
 

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