وكيل أوقاف الإسكندرية: بدء توزيع لحوم صكوك الأضحية خلال أيام

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، أنه جارى ذبح الاضاحى الخاصة بصكوك الأضحية وبدء توزيعها على المحافظات خلال أيام قليلة ومن المتوقع إرسالها لمحافظة الإسكندرية غداً لبدء توزيعها على الفقراء.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن نصيبب محافظة الإسكندرية هذا العام سيكون كبير وسيتم إرساله على حصص وستكون حصة الإسكندرية منها مرتفع لبلوغ صكوك الأضحية هذا العام أكثر من 6 ملايين جنيه لأول مرة فى مديرية أوقاف الإسكندرية .

وأشار إلى أن الوزارة لديها مدابح عديدة تتعامل معها وفى مختلف المحافظات منها مدبح المرج بالقاهرة ومدبح البساتين ومدابح أسوان ، سيتم ذبح وتجهيز الأضاحى وتغليفها وإرسالها فى ثلاجات وتوزيعها على المديريات لبدء توزيعها على المواطنين بالتعاون مع المحافظات ومديريات التضامن لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الفقراء بالمحافظات.

وأكد أن مشروع صكوك الأضاحى هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم من الأضحية والذبح نيابة عنه، وأن تلك اللحوم تصل إلى مستحقيها من الفئات والمناطق النائية الأكثر احتياجاً وأن الوزارة أعلنت انها قامت بتوفير جميع الرؤوس الحية من الأضاحى.

وأوضح أن الذبح تم من بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة وطوال أيام التشريق وفقاً للشروط والضوابط الشرعية تحت إشراف مشترك لوزارتى الأوقاف والتموين بالمجازر الرسمية لوزارة التموين.

يذكر أن أوقاف الإسكندرية حققت بيع 4041 صك أضحية بجميع الإدارات الفرعية بكافة أنحاء المحافظة وهى بقيمة 6061500 ألف جنيه .