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الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:27 م
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وزير الدفاع اللبنانى يؤكد حرص بلاده على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:12 م
وزير الدفاع اللبنانى يؤكد حرص بلاده على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة يعقوب الصراف وزير الدفاع اللبنانى
أ ش أ
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أكد وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف ، حرص بلاده على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ، بما يحقق مصلحة لبنان والمنطقة ، مشددا على أن لبنان يمثل عنصر استقرار أساسى لكل منطقة الشرق الأوسط، وأن الحل الشامل للأزمات يجب أن يمر من خلاله.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير "الصراف" لمساعد وزير الدفاع الأمريكى لشئون الأمن الدولى روبرت كارم والوفد المرافق الذى يزور لبنان، بحضور السفيرة الأمريكية فى لبنان إليزابيث ريتشارد.

وأضاف وزير الدفاع اللبنانى أن الولايات المتحدة تقوم بدور مهم من خلال الدعم المستمر للبنان، خاصة فى ما يتعلق بتقديم المساعدات العسكرية للجيش.

وأشار إلى أن الجيش اللبنانى يتمسك بقناعات ومبادىء راسخة، ويحرص على تعدد وتنمية مهاراته وخبراته العسكرية على الدوام، بما يجعله واحدا من أفضل جيوش المنطقة، لافتا إلى أهمية "الغطاء السياسي" الذى أمنته رئاسة البلاد للجيش حتى يتمكن من أداء واجبه ومهامته على أكمل وجه

من جانبه، ثمن مساعد وزير الدفاع الأمريكى التعاون القائم بين الجيشين الأمريكى واللبنانى، مؤكدا استمرار الشراكة بينهما، ومنوها بالإنجازات التى أحرزها الجيش اللبنانى فى الحفاظ على الاستقرار والأمن فى المنطقة ومكافحة الإرهاب.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للجيش اللبنانى بين الدول الغربية والعربية، حيث تمده بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد وأنشطة التدريب فى ظل شراكة استراتيجية بين البلدين تستهدف تعزيز قدرات الجيش اللبنانى ورفع كفاءته القتالية، خاصة فى ظل الحرب ضد الإرهاب والنزاعات الإقليمية التى تحيط بلبنان.


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