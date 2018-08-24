وزير التجارة يبحث استعدادات زيارة المفوض الأوروبى الزراعى لمصر

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مصر والاتحاد الأوروبى يرتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية يدعمهما تاريخ طويل من العلاقات السياسية المتميزة، لافتاً إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع ساندرا دى ويل القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، حيث تناول اللقاء الإعداد لزيارة المفوض الأوروبى للزراعة فيل هوجان الشهر المقبل للقاهرة، والتى تستهدف استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية فى مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية، حضر اللقاء الدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، هشام سليم ممثل الشئون التجارية بالاتحاد الأوروبى.

ولفت الوزير، بحسب بيان صحفى، إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى والهادف للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، منوها أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية باعتبارها محور تجارى مهم لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأكد نصار أهمية الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى فى صورة مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى لمصر وللاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصرية.

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى بهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر بما يسهم فى اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازناً واستدامة.

وقال إن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى بلغ العام الماضى 26.02 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجارى 13.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن أهم بنود التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى تشمل الأثاث والصناعات الطبية والجلود والمنتجات الجلدية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والالكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والكتب والمصنفات الفنية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات اليدوية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية يبلغ 15.1 مليار دولار، حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبى فى مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية فى مصر تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.

ومن جانبها أكدت ساندرا دى ويل القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر فى مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية فى منطقة جنوب المتوسط، مشيرة إلى أن مشروعات التعاون المصرى الأوروبى تغطى مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة، كما يقوم الاتحاد بتنفيذ عدد من البرامج فى مجالات التجارة والصناعة بتمويل يبلغ 25 مليون يورو فى قطاعات تحسين الأسواق المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحديث والتدريب المهنى.