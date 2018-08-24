وزير الأوقاف يطالب الأئمة بحضور المناسبات وسد الثغرات فى وجه التطرف

البحر الأحمر – عماد عرفة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى الأئمة بمحافظة البحر الأحمر خلال لقائه بهم بديوان عام المحافظة، اليوم الجمعة، وقال لهم "عليكم أن تشاركوا المجتمع فى مناسباته عن طريق حضور الأفراح وحفلات الزفاف وغيرها من تقديم واجبات العزاء والمواساة فى حالات الوفاة بين الأهالى وسد الثغرة على المتطرفين التى قد يدخلون للناس منها".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المشاركة الاجتماعية للأئمة ضرورية وعليهم الاستعانة بالدور التفاعلى للإمام من خلال التواصل المباشر مع الأهالى، حتى يكون دور الأئمة هو سد أى ثغرة قد يدخل منها المتطرفون إلى الأهالى، وبث أفكارهم المتطرفة السامة الهدامة.

وأوصى جمعة الأئمة والشيوخ بضرورة اليقظة الدعوية، وتفهم طبيعة محافظة البحر الأحمر كونها محافظة سياحية، مشيراً إلى أنه سيتم إمدادهم ببرامج شديدة الرقى والتميز والتأهيل فى الجوانب الدعوية والإدارية، وتضمن اللقاء إطلاع الأئمة والقيادات الدعوية بالمحافظة على خطة الوزارة الدعوية وشرح فلسفتها وآليات تنفيذها.

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة، الشكر إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على ما يبذله من جهد فى إنشاء وتجديد وإحلال وصيانة المساجد والاهتمام بالدعوة، مشيراً إلى أن محافظة البحر الأحمر من أكثر المحافظات التى تنعم بالهدوء والأمن والاستقرار.

حضر اللقاء اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، والشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ رفعت ثابت، مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر.