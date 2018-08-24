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واشنطن تعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من مساعدات لفلسطين إلى مشاريع أخرى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:58 م
واشنطن تعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من مساعدات لفلسطين إلى مشاريع أخرى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة "ستعيد توجيه" أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة للمساعدات الاقتصادية فى الضفة الغربية وغزة إلى برامج فى مناطق أخرى.

وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه "قمنا بمراجعة للمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكى".

وأضاف "نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادى للسنة المالية 2017 والتى كانت مخصصة لبرامج فى غزة والضفة الغربية، وستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع لها أولوية قصوى فى أماكن أخرى". 

 
 

 


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