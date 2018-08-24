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الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:21 ص
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لتعاملها مع كوريا الشمالية..

واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدراج شركات وسفن روسية على اللائحة السوداء

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:00 ص
واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدراج شركات وسفن روسية على اللائحة السوداء مجلس الأمن
الأمم المتحدة (أ ف ب)
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طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج شركتى شحن روسيتين وست سفن ترفع علم روسيا على اللائحة السوداء لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بحسب ما أعلن دبلوماسيون الخميس.

ويشكل الطلب الذى تم توجيهه الأربعاء إلى لجنة عقوبات أممية ثالث محاولة أميركية فى غضون شهرين لزيادة الضغوط على كوريا الشمالية من أجل تفكيك برنامجيها النووى والصاروخى.

وفى طلبها الأخير طالبت الولايات المتحدة بتجميد أصول شركتى الشحن الروسيتين "بريموريى ماريتيم لوجيستيكس" و"جودزون شيبينج" اللتين تتهمهما بالتعامل مع كوريا الشمالية وبإدراجهما على اللائحة السوداء.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الشركتين تملكان ناقلة النفط "إم فى باتريوت" التى قامت مرتين بنقل حمولتها النفطية إلى ناقلتى نفط من كوريا الشمالية هذا العام.

والثلاثاء فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركتين الروسيتين والسفن الست.

وعلى لجنة العقوبات الأممية النظر فى الطلب الأمريكى بحلول 29 أغسطس، بحسب ما أوضح دبلوماسيون توقعوا اعتراض روسيا على هذا الإجراء.

وفى 10 أغسطس الجارى عرقلت روسيا والصين طلبا قدّمته الولايات المتحدة لإضافة مصرف روسى وأحد الأشخاص وكيانين كوريين شماليين إلى اللائحة السوداء للعقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وفى يوليو أرجأ البلدان البت فى طلب أمريكى بوقف الشحنات النفطية إلى كوريا الشمالية.

ودعت روسيا والصين مجلس الأمن للنظر فى تخفيف العقوبات لمكافأة كوريا الشمالية على فتحها حوارا مع الولايات المتحدة ووقفها التجارب الصاروخية.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أنه سيجرى زيارة رابعة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، برفقة المبعوث الخاص الجديد "ستيفن بيجان".

وتدعو الولايات المتحدة إلى إبقاء "الضغوط القصوى" قائمة عبر العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لإجبارها على تفكيك برنامجيها النووى والصاروخى.

والعام الماضى فرض مجلس الأمن 3 مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية منعها بموجبها من تصدير الفحم والحديد الخام والرصاص، والرصاص الخام، وثمار البحر وغيرها من المنتجات، كما منع تسليمها شحنات نفطية.

وتهدف العقوبات إلى قطع مصادر تمويل البرامج العسكرية للنظام الكورى الشمالى.

             

 


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