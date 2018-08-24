نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تأدية المسلمين مناسك الحج، وقالت أنه فى ظل تزايد سعى المسلمين لأداء فريضة الحج ووقوع حوادث تدافع من قبل، قامت الحكومة السعودية بتوسيع سريع لمنشآت الحج لاستيعاب مزيد من الحجاج.

وفى ذروته عام 2012، أدى نحو 3.16 مليون شخص مناسك الحج هذا العام. لكن حتى بهذا المعدل "ثلاثة ملايين سنويا" سيكون من المستحيل أن يؤدى كل المسلمين فى العالم البالغ عددهم 1.8 مليار نسمة الفريضة الإسلامية خلال حياتهم، فلكى يؤدى كل المسلمين الموجودون الآن على قيد الحياة الحج، سيتطلب الأمر 581 عاما على الأقل.

وهذا بحساب المسلمين الأحياء اليوم، دون حساب الأجيال المستقبلية، أو من قاموا بأداء الفريضة بالفعل، على الرغم من أن استطلاع لمركز بيو الأمريكى فى 2013 شمل 39 دولة، وجد أن 9% فقط من المسلمين قد أدوا الفريضة.

وذهبت الصحيفة إلى لقول بأن حضور الحجاج الأجانب قد زاد أكثر من 10 أضعاف منذ الحرب العالمية الثانية، مع الإشارة إلى أن حصص كل دولة تم تخفيضها فى عام 2013 نظرا لأعمال البناء المستمرة فى مكة.

وتلفت الصحيفة إلى أن القدرة على أداء الحج لا تتوافر للجميع بسهولة، فملايين المسلمين حول العالم ينتظرون سنوات حتى تأتيهم الفرصة. ويمكن أن تكون التكاليف عائقا حيث تعادل ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مرتب عام فى بعض الأماكن، ويصعب الحصول على التأشيرات أحيانا.