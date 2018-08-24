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نيابة منيا القمح تقرر إيداع رضيعة عثر عليها على شط ترعة بدار رعاية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:24 م
نيابة منيا القمح تقرر إيداع رضيعة عثر عليها على شط ترعة بدار رعاية اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم الجمعة، برئاسة أحمد هزاع، مدير النيابة، بإشراف محمد المراكبى، رئيس النيابة، قررت إيداع طفلة حديثة الولادة عثر عليها على شط ترعة بناحية قرية قمرونة، إحدى دور الرعاية.

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بعثور أحد الشباب على طفلة حديثة الولادة، وبها الحبل السرى، بالقرب من ترعة بناحية قرية قمرونة، وبالعرض علي النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

 

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