ننشر أسماء المصابين الـ7 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

أصيب منذ قليل 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 5 طريق بورسعيد الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: فتحية عبد الحكيم 23 سنة وروان أشرف حنفى توفيق 20 سنة وأشرف حنفى توفيق 40 سنة ورضا لطفى السيد 35 سنة ومنة أشرف حنفى 12 سنة وروان محمد حنفى 12 سنة ومازن محمد حنفى 8 سنوات.

على الفور تم نقل المصابين بسيارة إسعاف إلى مستشفى بورسعيد العام إلى قسم الطوارئ، حيث أكدت الفحوصات أن حالتهم العامة مستقرة ويتم تقديم كافة الإسعافات الأولية لحين تماثلهم للشفاء.

وتم تحرير المحضر واللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.