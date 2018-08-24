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الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:18 م
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ننشر أسماء المصابين الـ7 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:41 م
ننشر أسماء المصابين الـ7 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية" حادث سيارة ملاكى - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج
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أصيب منذ قليل 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 5 طريق بورسعيد الإسماعيلية.

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: فتحية عبد الحكيم 23 سنة وروان أشرف حنفى توفيق 20 سنة وأشرف حنفى توفيق 40 سنة ورضا لطفى السيد 35 سنة ومنة أشرف حنفى 12 سنة وروان محمد حنفى 12 سنة ومازن محمد حنفى 8 سنوات.

 

على الفور تم نقل المصابين بسيارة إسعاف إلى مستشفى بورسعيد العام إلى قسم الطوارئ، حيث أكدت الفحوصات أن حالتهم العامة مستقرة ويتم تقديم كافة الإسعافات الأولية لحين تماثلهم للشفاء.

 

وتم تحرير المحضر واللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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