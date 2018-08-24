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نقيب معلمى بنى سويف: نبحث إنشاء ناد جديد وتفعيل خصم الـ20% للجراحات

الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:30 ص
نقيب معلمى بنى سويف: نبحث إنشاء ناد جديد وتفعيل خصم الـ20% للجراحات مصطفى الديب نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة نادى معلمى بنى سويف
بنى أيمن لطفى
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أكد مصطفى الديب نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة نادى معلمى بنى سويف، على تشكيل لجنة لبحث شراء قطعة أرض على كورنيش النيل بمدينة بنى سويف العاصمة لإنشاء نادٍ إضافى للمعلمين ليكون متنفسا لهم على النيل، ويضم قاعة أفراح وحديقة ألعاب ترفيهية للمعلمين وأسرهم، وذلك إلى جانب النادى الحالى بشارع "أحمد عرابى" بمدينة بنى سويف  .

 

وأضاف الديب لـ"اليوم السابع": "نهتم كثيرا بالملف الصحى للمعلمين لذلك شكلنا لجنة لتفعيل استفادة المعلمين وأسرهم بنسبة خصم 20% عند إجراء العمليات فى أى مستشفى خاص بحد أقصى 20 ألف جنيه للمعلم، و10 آلاف لأسرته " .

 

وتابع الديب قائلا: "تعاقدنا مع المستشفى العسكرى شرق النيل ضمن بروتوكول تعاون بيننا يتضمن منح المعلمين وأسرهم خصما يصل إلى 25% عند إجراء العمليات الجراحية والعلاج .

 

 

 


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