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الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:31 م
خالد صلاح
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ناقلة ترسو فى توجو بعد فقدانها والاشتباه فى اختطافها

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:45 م
ناقلة ترسو فى توجو بعد فقدانها والاشتباه فى اختطافها ناقلة - أرشيفية
تفليس (رويترز)
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قالت الوكالة المشغلة لطاقم ناقلة اليوم الجمعة، إن الناقلة التى يعمل عليها طاقم مؤلف من 19 فردا رست فى ميناء فى توجو بعد أن فقدت لأكثر من أسبوع وثارت شكوك حول اختطافها قبالة الساحل الغربى لأفريقيا.

وفقدت وكالة إيالكانى ومديرو السفينة الاتصال مع بانتيلينا المسجلة فى بنما فى 14 أغسطس آب وقت كانت على بعد 27 كيلومترا من ميناء ليبرفيل فى الجابون.

ويتألف طاقم الناقلة، التى تعمل لشحن النفط أو المواد الكيماوية، من 17 فردا من جورجيا واثنين من روسيا وتديرها شركة لوتس شيبنج ومقرها أثينا. ولم تقدم الشركة تفاصيل عن الشحنة أو الطاقم.

وقالت أنجيلا أوجانيسيان رئيسة وكالة إيالكانى "رجالنا أحياء وبخير. السفينة رست بالفعل فى ميناء لومى (عاصمة توجو) وقريبا سيلتقى بهم ممثلون من شركتنا".

وتابعت قائلة "أنا متأكدة تقريبا أن هذا كان هجوما من قراصنة".

وقال فلاديمير كونستانتيندو المسؤول بوزارة الخارجية فى جورجيا إن الوزارة لم تتمكن بعد من التواصل مع الطاقم العائد لكن لا يمكنها استبعاد احتمال تعرض الناقلة للاختطاف.


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